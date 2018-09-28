В Комсомольске-на-Амуре столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек
В ГИБДД по Хабаровскому краю проинформировали о ДТП с участием четырех машин, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел 27 сентября в Комсомольске-на-Амуре. На перекресток проспектов Ленина и Первостроителей на красный цвет выехал автомобиль Toyota Highlander. Произошло столкновение с Nissan Murano, после чего Nissan перевернулся, а первую машину отбросило на другой автомобиль. При этом Nissan Murano столкнулся с автомобилем ГАЗ, в котором находилась съемочная группа ВГТРК «Комсомольск». Обломки транспортных средств повредили автомобиль Mitsubishi Delica.
«В результате аварии пострадали пассажир и водитель Nissan Murano, водитель и два человека в машине ГАЗ», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что среди пострадавших была беременная женщина, которую доставили в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля погиб один человек, еще один получил ранения и доставлен в больницу.