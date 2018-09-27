Росстат отчитался о росте цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет о динамике цен на автомобильное топливо в период с 17 по 23 сентября нынешнего года.

По данным Росстата, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС выросли и составили 43,23 руб. и 44,54 руб. за л. В общей сложности рост цен на топливо фиксировался в 18 центрах субъектов России. Наибольший рост цен наблюдался в Петрозаводске (0,6%), Владимире (0,5%), а также Кызыле и Благовещенске (0,4%).

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В пяти областных центрах было зафиксировано снижение цены на бензин, в Санкт-Петербурге и Москве цены на топливо в среднем не менялись.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, что будет с ценами на бензин.