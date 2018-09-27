Под Краснодаром цементовоз раздавил четыре машины, есть жертвы

В Краснодарском крае грузовик на большой скорости протаранил четыре автомобиля, в результате инцидента один человек погиб. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По данным издания, ДТП произошло в Северском районе на федеральной дороге из Краснодара в Новороссийск. Отмечается, что водитель цементовоза неверно рассчитал безопасную дистанцию и протаранил четыре попутных машины. На портале отметили, что грузовик «раздавил» легковые автомобили.

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«Кубанские новости» сообщают, что в результате инцидента скончался один человек, еще трое доставлены в больницу.

В данный момент затруднено движение на участке трассы.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек.