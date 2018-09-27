В России вводят новые правила регистрации автомобилей

МВД России установило новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Приказ о введении новых правил размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

По новым правилам разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС, которые станут обязательны для новых машин с 1 ноября 2019 года. При этом бумажные ПТС, которые были выданы ранее, будут действовать бессрочно — их можно будет поменять на электронные по желанию владельца.

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Также будет упрощена процедура согласования замены двигателя на машине. В случае его замены на идентичный мотор владельцы автомобилей не будут обязаны ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС теперь не будут сверять на дорогах номер мотора, так как он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель не должен возить вместе с собой.

Новые правила также предусматривают, что если у транспортного средства несколько собственников, то при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить лично письменное заявление в ГИБДД или предоставить будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Помимо этого по новым правилам можно ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и с использованием временного удостоверения личности.

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