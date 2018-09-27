В США грабитель автомобилей заснул на месте преступления и попался

В США сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать вора, который заснул на месте преступления. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в округе Чероки (штат Джорджия), где 23-летний Тимоти Захари украл кредитные карты и удостоверения личности из восьми автомобилей. Он заснул в одной из ограбленных машин, благодаря чему и был задержан.

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Уточняется, что полицию проинформировали о кражах, поэтому сотрудник правоохранительных органов обратил на внимание на Тимоти, осматривая местность.

Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки неизвестный под предлогом покупки автомобиля угнал Audi класса «люкс».