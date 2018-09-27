В Харькове автомобиль протаранил маршрутку на остановке, есть пострадавшие

В Харькове произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщается на сайте национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в 8.24 на улице Достоевского, где 46-летний мужчина за рулем BMW врезался в находившуюся на остановке маршрутку 123а.

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Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали два пассажира легкового автомобиля и четыре пассажира маршрутки. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Башкирии грузовик сбил насмерть 11-летнюю девочку на остановке.