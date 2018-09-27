В Омске автомобиль въехал в подземный переход

В Омске легковой автомобиль въехал в подземный переход, сообщается на сайте управления МВД России по Омской области.

Сообщение о ДТП на улице Карла Маркса поступило в полицию около 06.05 утра (09.05 мск). Отмечается, что водитель «Волги» не справился с управлением, в результате чего въехал в переход.

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«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-3310 мужчина 1986 г.р.<...> не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие (подземный переход)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против водителя, въехавшего в подземный переход на внедорожнике.