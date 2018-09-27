В ЦОДД посоветовали москвичам пересесть на городской транспорт

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) посоветовали москвичам пересесть на городской транспорт из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в твиттере организации.

Отмечается, что в настоящее время в столице продолжается дождь, поэтому на дорогах необходимо быть особенно осторожным и внимательным, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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«Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться городским транспортом», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе в четверг, 27 сентября, ожидается до +12°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +10 до +12°С. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, с порывами 13-18 м/c.