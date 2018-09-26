В Казани водитель армейского грузовика устроил смертельное ДТП, погибший лишился головы

В Казани на улице Ершова в среду днем 20-летний водитель Skoda погиб в ДТП с военным «КамАЗом», об этом сообщает Prokazan.ru со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, около 13 часов армейского грузовика начал разворачиваться через «двойную сплошную» около ДК им. Сайдашева. В него врезалась Skoda, водитель которой погиб практически мгновенно - «КамАЗ» разрезал бампер легкового авто.

«Бампером »КамАЗа» срезало стойки Skoda и снесло голову водителю 1998 года рождения. Жуткое ощущение смотреть на труп. Пожалуйста будьте осторожны при езде на машине», - написал в соцсетях один из очевидцев трагедии. В подтверждение своих слов он выложил фото с места аварии.