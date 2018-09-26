В России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2019 году в России могут быть введены оборотные штрафы для АЗС за недолив топлива, передает РИА «Новости».

В ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Мантуров рассказал о снижении числа нарушений относительно качества топлива. Однако, по его словам, в настоящее время подготовлены поправки, которые позволяют накладывать оборотные штрафы по этому виду нарушений.

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Мантуров рассказал, что госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов, он будет согласован с другими ведомствами. Минпромторг планирует внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию, однако, возможно, он перейдет на весеннюю.

«Постараемся до конца года этот вопрос досогласовать», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что потребуется время для переходного периода.