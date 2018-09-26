В ДТП на севере Ростовской области пострадали восемь человек

В управлении МВД по Ростовской области проинформировали о ДТП, в результате которого пострадали семь человек и ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в Миллеровском районе на автодороге Миллерово — Криворожье. Там столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21099.

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Согласно имеющейся информации, водитель первого легкового автомобиля превысил скорость, после чего не смог справиться с управлением транспортным средством, оказался на полосе встречного движения и врезался во второй автомобиль.

«В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21099 — мужчины 1995 и 1998 годов рождения. Также пострадали пять человек в автомобиле Lada Granta», — говорится в заявлении.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек.