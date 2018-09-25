Жителю Крыма во Львове подкинули гранату в автомобиль

Представители главного управления полиции Украины во Львовской области сообщили о том, что житель Крыма обнаружил гранату в своем легковом автомобиле, передает «УНН».

«На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле «Форд Мондео», который принадлежит 44-летнему жителю АР Крым, разбитое правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф 1. Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование», – рассказали в полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Трилевского, в данный момент устанавливаются причастные к произошедшему, выясняются все обстоятельства. Открыто уголовное производство в соответствии с ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.