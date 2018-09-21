На Украине сгорел дотла автобус, в котором находились два десятка детей

На Украине возле села Штеповка Лебединского района Сумской области во время движения загорелся автобус, в котором находились 20 детей в сопровождении двух учителей. Об этом сообщает агенство «Униан» со ссылкой на полицию Сумской области.

Автобус принадлежал Хоружискому центру социально-психологической реабилитации детей и направлялся в один из лебединских санаторных заведений. В результате происшествия никто не пострадал: детей успели эвакуировать до того, как огонь распространился в салон автобуса. Само транспортное средство сгорело полностью. Для транспортировки детей позже приехал другой автобус.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.