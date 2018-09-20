YouTube заблокировал самого популярного в России автоблогера

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт автоблогера AcademeG — у канала жителя Санкт-Петербурга Константина Заруцкого было более 2,7 млн подписчиков, общее число просмотров роликов превышало 550 млн.

Как поясняется в сообщении площадки, аккаунт был заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Ранее стало известно, что по тем же причинам исчез канал российской баттл-рэп площадки Versus Battle. Канал известен широкой аудитории после баттла между исполнителями Oxxymiron (Мироном Федоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым). Тогда ролик за сутки посмотрели более четырех миллионов человек.