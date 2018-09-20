В России начнут выдавать новые номера для автомобилей

В России водители начнут получать новые автомобильные знаки, которые будут отличаться размером и формой от существующих в настоящее время. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на новый ГОСТ.

Отмечается, что номерные знаки нового образца будут выдавать с 1 января 2019 года. Инициатором изменений является Научный центр безопасности дорожного движения МВД, выступивший с соответствующим предложением в 2016 году.

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Как отмечается, размеры номеров на мотоциклы уменьшатся с 245x160 мм до 190х145 мм. Номера должны будут получить и владельцы макси-скутеров, а у сотрудников зарубежных дипмиссий автомобильные знаки на мотоциклах будут красными. Для транспортных средств из Японии и США будут предусмотрены квадратные номера размером 290х170 мм, а в номерах спортивных и ретро-автомобилей появится буквы «С» и «К».

Ранее сотрудников ГИБДД лишили права снимать номера с машин.