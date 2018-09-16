Эксперты назвали самый популярный бензин в России

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», около половины россиян заправляют свои машины бензином АИ-95.

В агентстве рассказали, что такие результаты были получены в результате опроса, который проходил с 29 августа по 9 сентября. В нем приняли участие более 16 тыс. респондентов.

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Эксперты выяснили, что 49,3% из опрошенных заправляют свои машины бензином АИ-95. Бензин марки АИ-92 используют 30,2% автомобилистов. При этом бензином с самым высоким октановым числом, АИ-98, свои автомобили заправляют 4,6% опрошенных.

Отмечается, что примерно каждый десятый владелец ездит на машине с дизельным двигателем — немногим более 10% автомобилистов покупают на заправках дизельное топливо.

Ранее в «Автостате» назвали средний срок владения автомобилем в России.