В огненном ДТП под Воронежем погибли пять человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел около 05.20 в Новоусманском районе на 23 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж». Отмечается, что столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и Audi 100.

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«В результате дорожно-транспортного происшествии погибли 5 человек: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, а также водитель и 2 пассажира автомобиля Audi 100», — говорится на сайте Госавтоинспекции.

После столкновения машины загорелись, добавили в ведомстве.

В данный момент устанавливаются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП с фурой под Воронежем погибли четыре человека.