В Подмосковье в ДТП пострадали четыре человека

В Московской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным агентства, на Волоколамском шоссе легковой автомобиль совершил наезд на дерево.

Как отмечается, после столкновения с деревом автомобиль загорелся.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек.

Как отмечалось, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.