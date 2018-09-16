На Украине в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

В Одессе в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте областного отделения Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб.

Как отмечается, при аварии также пострадали трое детей.

Реклама

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП около города Кизела в Пермском крае погибли три человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали четыре человека.