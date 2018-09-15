КПП на границе Крыма и Украины возобновили работу

Пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп» на российско-украинской границе в Крыму возобновили работу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Крыму.

Украина в одностороннем порядке приостановила действие КПП из-за ухудшения экологической ситуации в Херсонской области. В погранслужбе Украины объявили, что пункты пропуска возобновляют работу с 10.00 субботы, 15 сентября.

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«Все крымские пункты пропуска работают в штатном режиме. Первые пассажиры уже проходят оформление в пункте пропуска «Армянск», — заявили в управлении ФСБ.

Ранее стало известно, что из-за вредных выбросов с завода «Крымский титан» в городе Армянск и ряде сел на севере полуострова будет введен режим ЧС.