В Ленобласти четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом

В результате ДТП с микроавтобусом в Волосовском районе Ленинградской области погибли четыре человека, сообщает «Фонтанка.ру».

Авария произошла около 01.00 на 76-километре автодороги «Нарва». Грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате столкновения водитель микроавтобуса и три пассажирки погибли, еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Реклама

В соцсетях очевидцы аварии утверждают, что у микроавтобуса были иностранные номера. По мнению свидетелей, транспортное средство могло быть из Литвы, Латвии или с Украины.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух маршрутных автобусов в Кировском районе Санкт-Петербурга пострадали семь человек.