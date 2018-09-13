«Ведомости»: мост на Сахалин признали бессмысленным

Чиновники и топ-менеджеры трех угольных компаний заявили, что ни один из грузовладельцев-угольщиков не выступил за строительство моста на Сахалин, так как не нашлось достаточно грузов для переправки через мост, что делает проект неокупаемым, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в августе генеральный директор РЖД Олег Белозеров обратился с письмом на имя министра транспорта Евгения Дитриха, в котором написал, что оценочная грузовая база для моста на Сахалин составляет 8,5 млн тонн, а вместе с запланированным строительством глубоководного порта может достигать 46,9 млн тонн.

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Сообщается также, что сомнения в целесообразности проекта строительства также выражали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов.

По словам источника, в одном из правительственных документов, посвященных возможному строительству моста, говорится о том, что окупаемость не будет достигнута без денег федерального бюджета, а в еще одном говорится о риске необоснованной траты средств.

В июле сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поручил проработать «экономику» строительства моста на Сахалин.