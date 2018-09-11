В Нигерии взорвался бензовоз, десятки погибли

В результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Насарава погибли 35 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы штата.

Директор службы спасения Усман Ахмед подтвердил, что жертвами инцидента стали 35 человек.

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«Большинство из тех, кто погиб, пришли на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось», — добавил Ахмед.

Он отметил, что бензовоз взорвался у заправочной станции во время выгрузки топлива.

Ранее сообщалось, что в Нигерии более 20 школьников погибли в автокатастрофе. Отмечалось, что автобус, в котором ехали ученики государственной средней школы штата Баучи в Нигерии, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента погибли 22 школьника и водитель.