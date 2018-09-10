В Москве арестовали въехавшего в толпу водителя

Кузьминский суд Москвы принял решение о помещении под арест водителя Бекжана Сарбишева, который на своем автомобиле въехал в толпу людей рядом с ночным клубом «Аура» на Новочеркасском бульваре, передает РИА «Новости».

«Сарбишеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 8 ноября», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Ранее официальный представитель управления ГИБДД по Москве сообщил, что водитель из Киргизии, который въехал в группу пешеходов после конфликта в кафе на юге столицы, был трезв. В результате произошедшего десять человек были госпитализированы и один погиб.