Появилось видео с ДТП, в которое попал президент Молдавии

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Молдавская служба государственной охраны разместила видеозапись ДТП, в которое попал кортеж президента страны Игоря Додона. Ролик размещен на странице ведомства в фейсбуке.

Согласно размещенной видеозаписи, автомобиль Додона оказался на обочине после того, как в него врезался грузовой автомобиль, вылетевший на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в ДТП попали два автомобиля из официального кортежа Додона. Президент после произошедшего был доставлен в больницу. Один из охранников также проинформировал, что в ДТП пострадала мать главы государства. Между тем, в администрации президента опровергли информацию о ранении матери Додона.