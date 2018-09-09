После наезда на пешеходов в Москве госпитализированы десять человек

В результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в столице десять человек были госпитализированы. Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на представителя московских экстренных служб.

На Новочеркасском бульваре на юге Москвы водитель иномарки совершил наезд на группу пешеходов. Изначально предполагалось, что инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением, однако позднее стало известно, что мужчина за рулем автомобиля намеренно въехал в людей на бульваре после бытового конфликта с пострадавшими в кафе.

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«Госпитализированы десять человек», — рассказал представитель экстренных служб по Москве.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате наезда иномарки на пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве.