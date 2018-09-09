Врезавшийся в машину премьера Абхазии был под наркотиками

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Помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба заявил, что предполагаемый виновник ДТП, в результате которого погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия, находился под действием наркотиков. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

По его словам, анализ крови подозреваемого на предмет употребления наркотиков дал положительный результат.

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Он также добавил, что алкоголя в крови водителя не было.

Ранее сообщалось, что появились первые фотографии с места ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.