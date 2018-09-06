ГИБДД приравняла пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев к пешеходам

ГИБДД приравнивает к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения, в частности электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. Об этом «Газете.Ru» сообщил специалист в области безопасности движения Григорий Шухман, которые получил ответ на свой запрос в МВД (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Шухман обратился к главе российской Госавтоинспекции Михаилу Черникову с просьбой прояснить, должны ли пользователи электротранспорта соблюдать обязанности пешеходов, запрещено ли им передвигаться по проезжей части и так далее.

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«Необходимость выделения в качестве отдельной группы участников, использующих моторизованные средства передвижения, а также дополнительной регламентации данного вопроса не усматривается. Для передвижения на указанных транспортных средствах не нужно получать водительское удостоверение», - отметили в ГУОБДД России.

«Я обратился в МВД, потому что водителей стали уже доставать эти «пешеходы», несущиеся на огромной скорости по проезжей части. Но при этом согласно закона водитель в случае ДТП с пешеходом несет ответственность как владелец средства повышенной опасности. Поэтому по ПДД пешеходы и водители разведены - первым тротуары и пешеходные переходы, вторым - проезжая часть. И поэтому пешеходы-любители электросамокатов и тому подобного должны понимать, что на них распространяются требования четвертого раздела ПДД, и делать им на проезжей части нечего», - заявил «Газете.Ru» Шухман.