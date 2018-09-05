В Красноярском крае в ДТП с участием пьяного водителя погибли два ребенка

В Нижнеингашском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два ребенка. Об этом сообщается на сайте управления регионального МВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края, в результате которого погибли два несовершеннолетних ребенка», — говорится на сайте ведомства.

Реклама

Также в региональном МВД отметили, что в результате аварии травмы получили водитель легкового автомобиля, сидевший спереди пассажир и еще один ребенок.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Ford допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком, так как был пьян.

В данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что под Красноярском в ДТП с пьяным водителем пострадали восемь человек.