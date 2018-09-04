Кабмин выделил почти 3 млрд рублей на развитие дорог
Правительство распределило 2,971 млрд руб. шести регионам на финансирование дорожной деятельности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Распределены дополнительные средства в объеме 2,971 млрд руб. шести субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на завершение строительства обхода города Калуги», — заявили в правительстве.
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Отмечается, что средства распределены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 2 млрд рублей на производство пассажирских вагонов.