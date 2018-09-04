В Москве в ДТП с поливомоечной машиной погибли два человека

На западе столицы произошла авария с участием поливомоечной машины, в результате инцидента два человека погибли. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, авария произошла на 53 км внешней стороны МКАД.

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«Легковой автомобиль столкнулся с поливомоечной машиной. В результате ДТП погибли два человека», — сказал источник.

Он отметил, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве легковушка въехала в бетонную стену. Отмечалось, что в результате инцидента погиб водитель.