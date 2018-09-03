Крымский мост установил новый рекорд трафика

Трафик по Крымскому мосту значительно превысил показатели Керченской паромной переправы за весь прошлый год. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Упрдор «Тамань».

За 2017 год на паромах перевезли около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов, а по мосту с середины мая проехали почти 2,288 млн автомобилистов.

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В августе 2018 года по Крымскому мосту проехали 845 282 транспортных средства в обе стороны. В среднем в августе за сутки по мосту проезжало почти 27,3 тысячи транспортных средств, и этот показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым месяцем.

Ранее на Крымском мосту зафиксировали спад нарушений ПДД.