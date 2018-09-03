В Москве мотоциклист насмерть сбил пешехода

В столичном управлении МВД рассказали о мотоциклисте, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел на ул. Косыгина около д. 5 накануне вечером. Неработающий 29-летний мужчина, который управлял мотоциклом Yamaha, сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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«От полученных травм пострадавший 1987 г. рождения умер в машине «скорой помощи», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве мусоровоз насмерть сбил пенсионера. Инцидент произошел 29 августа во дворе дома на Щелковском шоссе. Водитель мусоровоза Volvo во время движения задним ходом наехал на мужчину 1946 года рождения.