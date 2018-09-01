Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию в Калифорнии, что подтвердило слухи о тестировании компанией таких автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным полиции, инцидент произошел 24 августа. Беспилотный автомобиль двигался со скоростью менее 1,5 км/ч для съезда на автостраду. В это время в него сзади врезался другой автомобиль.

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Отмечается, что оба автомобиля получили повреждения, о пострадавших ни одна из сторон не сообщала.

Ранее сообщалось, что беспилотный автомобиль Uber попал в смертельное ДТП. После этого компания решила остановить испытания беспилотных машин.