В Москве появился первый резиновый пешеходный переход

Руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев рассказал, что на юго-западе столицы появился первый пешеходный переход нового типа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Алексеева, речь идет о пешеходном переходе из резиновой смеси, который приподнят над проезжей частью. Он установлен на улице Керченской.

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«Установка достаточно быстрая, не требует каких-то локальных строительных мероприятий», — заявил Алексеев.

Отмечается, что новый пешеходный переход будут тестировать в течение двух-трех месяцев. В случае успешных испытаний конструкции такие переходы появятся в других районах города.

Ранее сообщалось, что в ЦОДД изменили работу светофоров по просьбам москвичей.