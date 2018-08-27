Под Тюменью трое погибли при лобовом столкновении двух легковушек

На трассе в Тюменской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник, 27 августа, на 134-км автомобильной дороги Курган — Тюмень. В областном ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля Honda задел попутный микроавтобус во время обгона, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Калиной».

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«В результате ДТП погибли трое человек из «Лады Калины». Девушка 2000 года рождения из отечественного автомобиля получила повреждения. В автомобиле Honda пострадали четыре человека: семья с двумя детьми — мальчиками 13 и 16 лет», — заявил представитель ведомства.

В данный момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями.