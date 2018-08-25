Экс-посол Украины в США задержан за вождение в нетрезвом виде

Бывший посол Украины в США Александр Моцик был задержан на площади Шевченко в Киеве сотрудниками патрульной полиции, передает «Информатор».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на автомобиль Моцика, когда тот ехал по кругу против движения.

Реклама

Полицейские рассказали, что у водителя автомобиля были явные признаки алкогольного опьянения, однако сам Моцик отрицает, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Ему предложили пройти тест на месте или пройти на медицинское освидетельствование, на что бывший посол ответил отказом.

На Моцика составили административный материал в соответствии со ст. 130 административного кодекса страны. После этого для него вызвали такси, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.