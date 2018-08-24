В ДТП с участием «КамАЗа» под Тулой погибли четыре человека

В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на федеральной трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает управление МВД по региону.

«По предварительным данным, в результате лобового столкновения от полученных травм скончались четыре пассажира легковушки, водитель этого транспортного средства находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, на данном участке дороги наблюдается затруднение движения автотранспорта в обоих направлениях.

Обстоятельства аварии выясняются.