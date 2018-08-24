В Дагестане попал в ДТП рейсовый автобус, есть жертвы

В управлении МВД по Дагестану проинформировали о ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел рано утром 24 августа в Тарумовском районе недалеко от населенного пункта Кочубей.

«Столкнулись автомобиль Lada Vesta и рейсовый автобус», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что в результате инцидента погибли четыре человека, которые находились в легковом автомобиле. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана произошла крупная авария, в результате которой пострадали два десятка человек.