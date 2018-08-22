МВД предложило выдать россиянам права с чипами

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство предложило оснастить водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными чипами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волк, документы нового поколения будут оснащать микрочипами, также появятся другие дополнительные степени защиты документа.

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«МВД России разработан проект ведомственного приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации», которым утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению», — рассказала Волк.

По имеющимся данным, новый документ будет представлять из себя пластиковую основу с лазероактивным верхним и нижним слоями. Также предлагается перевести наименование документов на английский и французский языки.

Подчеркивается, что ранее выданные документы также останутся действительны.

Ранее сообщалось, что правительство решило поднять пошлину за оформление водительских прав до 3000 рублей.