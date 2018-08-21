В Дагестане в результате ДТП погибли шесть человек

В Дербентском районе республики Дагестан произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главного управления МВД по региону.

По имеющимся данным, в результате аварии погибли шесть человек, в числе которых трое детей. Отмечается, что в результате столкновения одно из транспортных средств загорелось.

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«Столкнулись три легковых автомобиля, один из которых загорелся, в результате шесть человек погибли, в том числе трое детей», — сказал представитель правоохранительных органов.

Как стало известно, авария произошла приблизительно в 20.30 (мск) во вторник, 21 августа, на федеральной автодороге «Кавказ».

Представитель ведомства добавил, что в настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 20 человек.