«Калашников» поставит ЦОДД Москвы камеры с нейросетью

Исполняющий обязанности гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил о планах по поставке московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД) 100 комплектов камер с нейросетью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дмитриева, поставки будут осуществляться в четвертом квартале 2018 года. Уточняется, что в каждый из ста комплектов входит по четыре камеры.

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«География применения — новая Москва», — сказал Дмитриев.

Отмечается, что такие комплекты камер позволят наблюдать за обстановкой на городских улицах, а также анализировать причины, по которым происходят ДТП и возникают заторы.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что проверка наличия полисов ОСАГО при помощи камер видео- и фотофиксации начнется осенью этого года.