Во Франции пьяный водитель наехал на группу людей

На севере Франции водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу людей, который находились около ночного клуба. Об этом сообщает Franceinfo.

Отмечается, что инцидент произошел департаменте Нор, где 18-летний молодой человек сначала совершил наезд на группу людей, а затем врезался в столб.

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Согласно имеющейся информации, в результате его действий два человека получили тяжелые травмы, а еще пять более легкие. Для транспортировки двух пострадавших пришлось вызвать вертолет.

Ранее в Ла-Пасе, столице Боливии, микроавтобус наехал на группу уличных танцоров, в результате инцидента семеро из них погибли.