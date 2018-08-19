В МВД по Ставрополью назвали причину ДТП с автобусом и грузовиком

В управлении МВД по Ставропольскому краю назвали причину, по которой в регионе произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика, передает РИА «Новости».

Как отмечается, на трассе «Кавказ» в Андроповском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовик, пострадали 18 человек, при этом 17 потребовалась госпитализация, еще одному помощь была оказана амбулаторно.

Реклама

«По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением», — говорится заявлении ведомства.

Уточняется, что из-за этого водитель допустил столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

Ранее в управлении МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что после столкновения автобуса и «КамАЗа» в медицинские учреждения были доставлены 17 человек.