В Киеве ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр на репетиции парада

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» врезался в стену бизнес-центра «Астарта» на углу Нижнего Вала и Набережно-Крещатицкой улицы в Киеве. Об этом в своем фейсбуке сообщил очевидец происшествия.

«Вот вам и парад! Сначала танк едва не въехал в меня, но успел остановится. Следующий за ним едва не передавил нас и въехал в офисное здание», — написал он.

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На фотографиях, прикрепленных к сообщению, видно, как зенитная установка врезалась в стену, из-за чего на плитке возникли трещины.

В Киеве 18 августа прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины.