Центральный аппарат СК займется делом о ДТП с Сократом и Аристотелем

Дело о смертельном ДТП в городе Энгельс в Саратовской области, в результате которого погибли две женщины, было передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, автомобиль, в котором в момент ДТП находился руководитель отдела процессуального контроля областного СУ СК России Аристотель Ашкалов с сестрой своей супруги и своим братом Сократом, сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Сократу Ашкалову, как подозреваемому по данному делу, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что СК проводит служебную проверку по факту ДТП в Саратовской области, где погибли две женщины.