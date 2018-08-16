Проект по резкому снижению смертности на дорогах России внесен в правительство

Проект документа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленный на кардинальное снижение смертности на дорогах России в период с 2018 по 2024 гг., внесен на рассмотрение в правительство 15 августа. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на три авторитетных источника в отрасли.

Ранее предварительный вариант документа был опубликован на сайте Минтранса, однако его окончательный вариант пока держится в секрете. Тем не менее, источники издания говорят, что принципиальных изменений в документе сделано не было.

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К 1 октября, в соответствии с указом президента, документ вынесут для обсуждения на Совете при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроект предполагает, что доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с нынешних 43,1% вырастет до 50,9%. А в городских агломерациях доля дорог в нормативном состоянии должна вырасти с нынешних 42% до 85%. Количество мест концентрации аварийно-опасных участков, где часто происходят ДТП, хотят снизить ровно в два раза. Одна из наиболее амбициозных задач, которая также поставлена и в стратегии безопасности дорожного движения в 2018-2024 гг. — планомерное снижение количества погибших в ДТП с 13 человек на 100 тыс. до четырех к 2024 году.

Важно, что, согласно документу, уже до конца 2019 г. МВД и Минтранс должны разработать нормативно правовые акты, направленные на усиление ответственности за отдельные, наиболее опасные правонарушения в области безопасности дорожного движения.