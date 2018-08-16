После обрушения моста в Генуе пропавшими без вести числятся 20 человек

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Генпрокурор итальянского города Генуя, в котором произошло обрушение моста, Франческо Коцци заявил, что пропавшими без вести все еще могут числится около 20 человек. Об этом сообщает Rainews.

По словам Коцци, число пропавших без вести в результате инцидента может достигать 10-20 человек.

Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что правительство страны из-за обрушения моста в городе Генуя ввело в регионе Лигурия режим ЧС сроком на год.