На Ямале умер ветеран ВОВ, которого «скорая» отказывалась госпитализировать

Умер ветеран из Нового Уренгоя Владимир Николенко, которого скорая отказывалась везти в больницу. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля.

По его мнению, кончине способствовал июльский скандал с медиками, когда «скорая» отказывалась везти ветерана в больницу. Тогда врачи заявляли родственникам «ждите, когда он умрет». Шмаль считает, что если бы тогда врачи вовремя приехали и госпитализировали Николенко, «все могло бы сложиться иначе».

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Пока причина смерти ветерана не озвучена. Дочь Людмила и сын Вадим готовятся к прощанию, которое должно состояться в пятницу, 17 августа.

13 августа ветерану исполнилось 92 года. Пожилой мужчина всех узнавал, реагировал на происходящее, немного говорил. В последнее время он находился в отделении онкологии после перевода из реанимации. На прошлой неделе у больного откачивали жидкость из легких.

После общественного резонанса на Ямале были уволены врачи, причастные к скандалу.