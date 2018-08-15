Власти Италии начнут массовые проверки мостов и туннелей по всей стране

После обрушения моста в итальянской Генуе министр транспорта страны заявил, что власти займутся проверкой безопасности мостов и туннелей по всей стране, сообщает Reuters.

Число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек.16 человек находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

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В результате обрушения с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, не известно.

Инцидент произошел днем 14 августа, в результате обрушения конструкций десятки людей оказались под завалами. Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе.